Óscar Ustari: 'Me sentí mareado, pregunté el resultado porque no tenía idea'

Óscar Ustari encendió las alarmas de Pachuca pues el portero de los Tuzos se llevó un fuerte golpe que le rompió la nariz, pero eso no fue lo peor. Pues al finalizar el partido confesó que jugó mareado el resto del partido. Sin embargo, terminó el partido e incluso le detuvo el penal a Rogelio Funes Mori.

"Me sentía muy mareado, con sensaciones raras porque por un error mío las cosas pudieron cambiar, pero la suerte jugó en favor nuestro. Me sentía muy mareado; me tiré y sentí un zumbido en la cabeza, porque seguía mareado. Pregunté otra vez el resultado porque tenía una idea, pero quería estar seguro de cuánto íbamos”, sentenció en entrevista para Claro Sports.

Pese a que estas declaraciones encendieron las alarmas, se descartó que Ustari haya tenido una conmoción, por lo que podrá entrenar con normalidad y estar para el juego de vuelta ante Monterrey.

Guillermo Almada explicó la situación de sus jugadores lesionados, tanto de Marino Hinestroza quien recibió una patada, como la de Ustari.

“Marino le está haciendo estudios, todavía no tenemos el informe del doctor, Óscar Ustari perdió mucha sangre y estaba un poco mareado, pero en el vestidor estaba bien

“Creo que el golpe no fue en la cabeza, fue en la nariz y eso provocó todo, no fue en el cráneo, la verdad desconozco los protocolos, no soy especialista en medicina y si los facultativos en medicina lo dejaron, es porque podía seguir”, explicó el estratega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. NICO IBÁÑEZ TRAS GOLIZA A RAYADOS: 'EL DT NOS REGAÑÓ AL MEDIO TIEMPO POR NO ATACAR'