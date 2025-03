Pumas lanza comunicado contra el arbitraje tras partido polémico ante Monterrey

Arremeten contra la Comisión de Árbitros. Pumas criticó severamente el arbitraje del partido ante Rayados de este domingo y mostró su descontento en redes sociales, donde le exigió al director general de la Comisión, Juan Manuel Herrero, analizar y tomar cartas en al asunto tras lo sucedido en el Estadio Olímpico Universitario.

En dicho comunicado se señala que los errores afectaron directamente en el marcador, pues hubo polémica con el penalti marcado en contra, el primer gol anulado a Rogelio Funes Mori y las constantes agresiones de Sergio Ramos durante el encuentro. Ante esto, Pumas se sintió perjudicado y expresó su malestar tanto con el arbitraje de Ismael López como con el VAR.

Criticaron el arbitraje | MEXSPORT

Así, el Club Universidad Nacional le exigió al Lic. Juan Manuel Herrero “un análisis detallado de este partido y tome cartas en el asunto para que haya un crecimiento real del arbitraje en México”.

“El Club Universidad Nacional expresa su más profundo rechazo y malestar por el arbitraje de hoy, tanto en cancha como en el VAR. En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo, con errores evidentes que fueron directamente al marcador. El futbol mexicano merece tener un arbitraje a la altura de la afición y de los clubes de la Liga MX”.

“Somos una institución que nunca dejará de levantar la voz ante una actuación arbitral como la de hoy. Exigimos al director general de la Comisión de Árbitros, Lic. Juan Manuel Herrero, un análisis detallado de este partido y tome cartas en el asunto para que haya un crecimiento real del arbitraje en México”, se leyó en el comunicado.

El Club Universidad Nacional expresa su más profundo rechazo y malestar por el arbitraje de hoy, tanto en cancha como en el VAR.



En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo, con errores evidentes que fueron directamente al marcador.



El futbol mexicano merece tener un… — PUMAS (@PumasMX) March 17, 2025

Efraín Juárez también expresó su malestar

Cabe recordar que Efraín Juárez también mostró su molestia ante las acciones de Sergio Ramos en el partido y mencionó que hay muchos extranjeros que no aportan nada al futbol mexicano con esas actitudes.

"No voy a hablar del arbitraje. Frustración más que tristeza. Viene mucha gente de fuera del país que viene a aportar, pero otros no, el central de ellos tiene que estar fuera al minuto 20. Si eso lo hubiera hecho alguien de nuestro país hubiera estado fuera. Te miden con otra vara. Tenemos que respetar y cuidar nuestro futbol. Esas cosas no valen, no lo puedo permitir. Yo voy a defender nuestro futbol y a nuestro país", comentó Efraín.

Acabó molesto | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¡Llegó la primera! Sergio Ramos fue expulsado por agresión ante Pumas