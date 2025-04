Se confirma sanción de Guillermo Martínez, se perderá el juego de Rayados vs Pumas

Guillermo Martínez tendrá un partido de suspensión luego de haber sido expulsado frente a Juárez en el primer juego de Play In de este Clausura 2025. Por lo tanto, el delantero mexicano no estará disponible para el duelo crucial frente a Monterrey, en el cual los dirigidos por Efraín Juárez buscarán su boleto a los Cuartos de Final.

'Memote' abrió el marcador frente a Bravos' ı MexSport

¿Por qué Pumas pierde a Memote?

En el duelo entre Bravos y Pumas, el atacante vio la tarjeta roja tras una agresión sobre Jesús Murillo, defensa del equipo rival; en dicha acción, el zaguero de Juárez dejó una ‘plancha’ sobre ‘Memote’, quien reaccionó con una patada sobre el pecho. De primera instancia, el árbitro central no había sancionado a ninguno de los dos, pero los jueces del VAR le comunicaron que podía haber tarjetas rojas.

Tras su revisión, Victor Cáceres amonestó a Murillo y expulsó a Martínez, quien previamente había sido amonestado en el encuentro. Incluso, aunque apenas jugó 35 minutos, fue uno de los grandes protagonistas más allá de la tarjeta roja, pues apenas al 16’ él había sido el encargado de anotar el primer gol del encuentro, el cual le dio la ventaja momentáneamente a los Felinos.

Martínez no completó el primer tiempo del compromiso ı MexSport

Asimismo, ‘Memote’ tuvo varias actitudes antideportivas previo a salir del campo, pues mientras se dirigía hacia el túnel que lo llevaba a los vestidores, Martínez caminó con tranquilidad dentro de la cancha y se tomó unos instantes para quitarse las espinilleras y bajarse las calcetas. De igual manera, también se mostró con una actitud retadora hacia los árbitros.

No hay una sanción mayor

Sin embargo, estas acciones no le costaron otro partido de suspensión, por lo que solo no estará para el juego ante Rayados de Play In del próximo domingo 4 de mayo. En caso de que Pumas avance a Cuartos de Final, el mexicano ya estará a disponibilidad de Efraín Juárez para afrontar dicho encuentro.

Durante este 2025, Guillermo Martínez ha jugado 18 partidos entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup. En esos duelos, ‘Memote’ tiene un registro de ocho goles y una asistencia en 1,066 minutos.

Pumas avanzó a la siguiente ronda del Play In ı MexSport

Otro integrante de Pumas que recibió un partido de suspensión fue Alex Larrea García, auxiliar técnico de Efraín Juárez. Larrea fue expulsado tras finalizar el partido, en medio de la gresca que hubo luego de la tanda de penaltis en la que avanzó el equipo visitante con tres tiros atajados de Alex Padilla.

