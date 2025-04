Juárez vs Pumas: Neumóloga explica riesgos de haber jugado en plena tormenta de arena

El juego entre Juárez y Pumas, correspondiente Play In del Clausura 2025 se jugó en plena tormenta de arena, algo que pudo poner en riesgo la salud de los futbolistas de ambos equipos. Incluso, la neumóloga, Ana Laura Estrada, explicó para RÉCORD que las condiciones en el Estadio Olímpico Benito Juárez no eran las óptimas para disputar el encuentro, pues puede causar inflamaciones severas en las vías respiratorias, entre otras cosas.

El pasado domingo 27 de abril, hubo ráfagas de viento entre 29 y 75 kilómetros por hora en Ciudad Juárez: de igual manera, se presentó una gran cantidad de polvo y tolvaneras, las cuales redujeron la vista en algunas partes. Con estas condiciones se llevó a cabo el partido entre Bravos y el Club Universidad Nacional, algo que fue “riesgoso” según nuestra especialista consultada.

En una entrevista para RÉCORD, una neumóloga informó que llevar a cabo el partido del pasado domingo tiene riesgos a corto y largo plazo. Desde bronco espasmos hasta crisis de asma son algunas consecuencias que los jugadores pudieron haber tenido debido a las partículas de polvo que se inhalan durante estas condiciones climatológicas.

“Sí, sí implica muchos riesgos para la salud respiratoria a corto y largo plazo. Jugar futbol en una tormenta de arena como la de ayer puede causar inflamaciones severas en las vías respiratorias, bronco espasmos, hasta crisis de asma. Esto es porque con estas condiciones alcanzamos a inhalar partículas de polvo que llegan hasta la profundidad de los pulmones. Por eso son las recomendaciones de no hacer actividades alcanzamos aire libre, de no salir de casa, etcétera”, explicó la especialista a RÉCORD.

Cabe resaltar que unas horas antes de que se llevara a cabo el encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Protección Civil de Ciudad Juárez advirtió sobre estas condiciones. Incluso, la misma entidad hizo recomendaciones de no llevar a cabo prácticas al aire libre mientras se desarrollaba la tormenta de arena durante el pasado domingo.

“En caso de fuertes vientos, si no es necesario, no salir de casa. Aléjate de objetos que puedan ser derribados por el viento como árboles, espectaculares, bardas, etc. Evita transitar por parques o avenidas arboladas. No pases por debajo de andamios o edificios en construcción. Apártate de cableado eléctrico que puedan caer. Cubre tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias”, fueron algunas indicaciones de Protección Civil.

