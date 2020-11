Bronco: 'Tigres y Rayados sin afición en Liguilla para que se les quite lo irresponsables'

Una vez terminada la Fecha FIFA comenzará la Liguilla del Guard1anes 2020 del futbol mexicano, aunque se está edición se vivirá de una manera distinta a las acostumbradas por la pandemia de Coronavirus que impedirá ver aficionados en las gradas para definir al campeón.

Como ya lo había mencionado Ricardo Cortés, titular de la Dirección General Promoción de Salud Federal, será imposible que el público pueda asistir a los estadios durante la próxima Liguilla por el repunte que se ha vivido en nuestro país de los casos positivos de Covid-19; y ahora, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', gobernador de Nuevo León también descartó la posibilidad de ver seguidores en los estadios Universitario y BBVA.

"Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser", aseguró Rodríguez Calderón, después de un evento en el Volcán donde se realizó la donación de un millón de cubrebocas del conjunto de San Nicolás de los Garza.

Ante una eventual reapertura de los inmuebles de Tigres y Rayados de cara al siguiente torneo Clausura 2021, El Bronco fue muy claro.

"Como no soy mago, me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubrebocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge, con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles", sentenció el mandatario estatal.

