Tigres vs Monterrey: Clásico Regio, con panoramas opuestos de cara a Liguilla

El futbol de Nuevo León vive realidades opuestas. El Clásico Regiomontano se disputará con panoramas distintos, ya que Rayados viene madurando un nuevo proceso de la mano de Javier Aguirre, mientras que Tigres viene generando incertidumbre de la mano de Ricardo Ferretti.

El 'Vasco' encabeza un nuevo proyecto del conjunto de Monterrey, en donde de a poco a comenzado a rendir dividendos colocando a los albiazules entre los mejores equipos del balompié nacional.

En tanto, el ‘Tuca’ ha ocupado el banquillo felino durante más de 10 años, llevando a los universitarios a conquistar múltiples títulos e incluso a una Final de Mundial de Clubes; sin embargo, los resultados no lo han acompañado en este Guardianes 2021.

Sin embargo, Javier Aguirre aseguró que Ferretti lo marcó como entrenador, ya que aprendió mucho del brasileño en sus años previo a emprender la aventura por el futbol internacional.

"A Ricardo lo conozco desde que llegó al Atlas, de entrenador lo enfrente en Atlante contra Pumas, Pachuca ante Chivas y cuando nos retiramos él ya era entrenador.

"Me llama Miguel Mejía Barón estoy con Miguel de 93 a 95 y Tuca entrenaba a Pumas y lo llevó para el Mundial trabajamos juntos la semana previa, compartimos experiencias, estaba abierto con Mejía Barón, Memo Vázquez, González, Tuca, tenía que estar alerta para aprender de todos ellos, buena convivencia, la última vez fue en un Pachuca contra Chivas, hasta hoy, 20 años de no ver a Tuca, mañana me dará gusto saludarlo”, explicó en conferencia el ‘Vasco’, quien ya regresará a dirigir tras cumplir con su sanción impuesta por la Liga.

Aguirre regresó al futbol mexicano para este Guardianes 2021, mientras que el 'Tuca' continúa en veremos su renovación con el conjunto auriazul, situación a la que le resta importancia el estratega de Rayados.

“Estamos pensando en lo nuestro, ganar el partido, esperar resultados para ver si somos capaces de quedar en tercero. Lo otro es conciencia de los puntos que logres obtener, no pensamos en afectar o beneficiar. Si es Clásico, mayor razón, no estamos pensamos en nada más”, concluyó.

