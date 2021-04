Rafa Márquez: 'Cuando fui director deportivo de Atlas quería traer gente de Barcelona'

Rafael Márquez confesó que cuando fue director deportivo de Atlas tenía grandes ideas, una de ellas traer gente de Barcelona a la institución.

"Me hubiera gustado poner más de mi cosecha, quería traer gente de Barcelona, darle ese plus de esas relaciones importantes que tenía y que al final no se pudo hacer nada", aseguró en entrevista con TUDN.

Y es que el exjugador aseguró que como duró menos de un año en el cargo no le dio tiempo de nada, por lo que no pudo ejecutar sus planes para el equipo rojinegro.

"Como directivo fue un paso muy relámpago donde no dio tiempo de nada. Tenía muchos planes, cambiar muchas cosas, cortar de raíz otras cosas que quizás no favorecían a la institución", finalizó.

Cabe recordar que Márquez estuvo en la directiva de Atlas de marzo de 2018 a mayo de 2019, por lo que su paso fue muy corto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONE BRIZUELA, FELIZ DE QUE REGRESE LA AFICIÓN: 'AUNQUE SEAN MENTADAS'