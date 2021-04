Cone Brizuela, feliz de que regrese la afición: 'Aunque sean mentadas'

El Clásico Tapatío tendrá afició en las gradas por primera vez desde que comenzó la pandemia de Covid-19, algo que Isaac Brizuela celebra aunque reciban insultos.

“Ya hacía falta tener algo de ruido aunque sean estadas de madre, no pasa nada. Es diferente tener voces en el estadio, hacía falta ese empujón anímico porque muchas veces la afición ayuda a que el jugador dé ese extra y que esté alentando y apoyando te da eso para seguir luchando una pelota o buscar un gol más", mencionó para TUDN.

El 'Cone' también vistió playera de Atlas, equipo al que le agradece por darle más minutos cuando era más joven.

“Como todo Clásico es de garra, de lucha, entrega, de no dar una pelota por perdida, saber que las posiciones en la tabla puedan ayudar a los dos, uno puede ir mejor, pero eso no quita que el Clásico hay que matar o morir y para mí el jugarlo es, me siento afortunado porque he vivido varias y me han tocado varias victorias y quiero seguir alargando esa.

“Es un equipo que me abrió las puertas, el momento de ir a Atlas me ayudó mucho porque fue como un trampolín en mi carrera, tuve más minutos, tuve mi primer llamado a selección, fue a Copa Oro. Siempre estaré agradecido que me hayan ayudado, era de los más jóvenes y me arroparon y me ayudó a crecer", agregó.

