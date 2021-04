Javier Aguirre: 'El Clásico Regio es como una Final'

Javier Aguirre, director técnico de Rayados ve al Clásico Regio como una Final, partido que se disputará este sábado y en donde está en juego más que tres puntos.

"Es la final de mañana, se juega todo a 90 minutos, es el partido de la temporada, nos jugamos el orgullo", destacó el Vasco en conferencia de prensa.

Asimismo, el timonel confensó que se siente motivado en su primer Clásico Regio, y sabe de la importancia de jugar contra sus más grandes rivales.

"Muy contento de volver. He tenido buenos clásicos en mi carrera deportiva: jugué muchos años en Chivas y América, el Atlético de Madrid contra Real Madrid, el Espanyol ante Barcelona, me faltaba el Clásico Regio, lo voy a vivir intensamente. Tanto los Tigres como los Rayados me lo han hecho saber, va ser un partido sin recibir y dar tregua", mencionó el técnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: PLAYERA CONMEMORATIVA POR SUS 115 AÑOS SE AGOTÓ EN POCO TIEMPO