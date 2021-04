Chivas: Uriel Antuna y Alexis Vega prometieron gol en Clásico Tapatío

Chivas se prepara rumbo al próximo Clásico Tapatío y este viernes tuvo un entrenamiento con público para motivarse y ganar uno de los partidos más importantes de la temporada.

En ese sentido, Uriel Antuna se acercó a firmar autógrafos y convivir con los seguidores rojiblancos, en donde incluso prometió anotar gol.

“¿Cuántos goles vas a clavar mañana, Antuna?”, le preguntó un seguidor. “Uno, mínimo”, contestó Antuna.

El diálogo completo de @AntunaUriel diciendo que va por un gol mínimo ante @atlasfc

El otro video se cortó y por eso no se escuchó lo que dijo Antuna pic.twitter.com/9ZbHQRjELV — (@rams_alex) April 23, 2021

Por su parte, Alexis Vega también prometio una diana durante una entrevista con Chivas TV, pues saldrá con la convicción de ganar.

"Me he sentido cómodo dentro de la cancha y eso es gracias al esfuerzo de todos los compañeros que me apoya para salir a dar todo en la cancha. Estoy concentrado, dos goles consecutivos, llego afinado para este Clásico y a esperar volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia y a los compañeros porque nos lo merecemos. Estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol", dijo.

Chivas y Atlas se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío en donde se disputarán más que tres puntos.

