Pedro Aquino sobre comparaciones con Guido: 'Quiero hacer mi propia historia'

Guido Rodríguez dejó en América títulos y un sello imborrable en la afición azulcrema, por lo que olvidarlo ha sido complicado tanto dentro como fuera de la cancha.

Este torneo llegó Pedro Aquino, y con menos de seis meses en Coapa, está llamado a ser el perfecto sustituto del argentino, aunque el peruano pide que se terminen las comparaciones, pues desea hacer su propia historia.

"Ese tema ya lo hablé, no tengo la posibilidad de conocer a Guido en persona, lo he visto jugar y es un estupendo jugador, pero creo que su etapa en el América terminó cuando le se fue de acá, el hizo su historia y la hizo bien. Ahora es momento de que Pedro Aquino haga su propia historia, porque yo soy el que está acá ahorita", mencionó para Marca.

De igual forma, el exjugador de León aseguró que no se siente el mejor volante de la Liga MX, ya que es un trabajo en conjunto.

"Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ÁLVARO DÁVILA DESEA QUE ORBELÍN PINEDA EMIGRE A EUROPA ESTE VERANO