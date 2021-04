Mauro Lainez sobre Solari: 'Es un entrenador magnífico, siempre saca lo mejor de ti'

La llegada de Mauro Lainez al América cayó como anillo al dedo, el volante se consolidó rápidamente en el esquema de Santiago Solari, quien ha sido una figura importante para todos en la plantilla debido a que ha podido sacar la mejor versión de cada jugador, así lo manifestó el propio Lainez en conferencia de prensa.

“Estoy muy tranquilo, me deja un gran sabor de boca por lo que hice en Tijuana y que me permitió llegar aqui, estoy muy feliz de que Solari me haya dado la confianza de jugar en mi posición, es un entrenador magnífico que siempre saca lo mejor de ti, a todos los jugadores nos saca lo mejor y nos ha hecho crecer, estoy muy agradecido de que me tome en cuenta y de que me ayude a hacer un jugador más completo”, confirmó el volante americanista.

“Sabía que iba a ser dificil ganarse un lugar en el Club América, pero me ayudó que la forma en que me recibieron en el club, mis compañeros, y todos. Pertenecer en este equipo me llena de alegría pero también sé que no hemos ni he ganado nada”, agregó.

Respecto al trabajo en equipo, el mayor de los Lainez aseguró que el trabajo táctico que se hace durante la semana ha dado resultados positivos que les han permitido estar en la parte alta de la tabla.

“El equipo está muy bien en todos los senidos creo que defensivamente se ha mejorado, pienso que el orden táctivo ha ayudado a estar en las posiciones de arriba y resolver los partidos cuando se tienen que resiolver, todos siempre quertemos participar y queremos ayudar a ganar siempre”, sentenció Mauro Lainez.

