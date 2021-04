Atlas: Chivas, una de las 'víctimas' favoritas para Julio Furch

Julio Furch vivirá esta noche su primer partido de 'alto calibre', pues Atlas recibirá a Chivas en el Jalisco, en la que será una edición más del Clásico Tapatío.

El delantero del equipo de la Academia no podrá iniciar como titular debido a que sufrió una fractura en el tobillo izquierdo previo al inicio del Guardianes 2021; sin embargo, podría tener algunos minutos de actividad ante el Rebaño Sagrado.

“Me siento emocionado. Me tocó llegar a la casa club y ver muchas banderas, se nota el apoyo de la gente. Es algo impresionante. Es muy lindo vivir todo esto. Hay que disfrutarlo. Todos queremos ganar. Les queremos dar una alegría a la gente que ha pasado por años complicados”, mencionó en charla con RÉCORD.

Julio Furch le ha marcado siete goles a Chivas, que es una de sus 'víctimas' favoritas solo por detrás de Toluca y Puebla, que han recibido nueve anotaciones por parte del exgoleador de Santos Laguna.

“Me ha tocado convertirle bastante. Es algo lindo. Ojalá que lo pueda hacer también con esta camiseta. Todos los goles para mí son importantes, pero los de un clásico no se olvidan”, agregó.

A pesar del momento tan complicado por el que atraviesa Atlas por el tema del cociente, el entrenador Diego Cocca no ha querido exigir demás a Julio Furch por temor a una recaída; jugó 16 minutos ante León y otros 16 ante Mazatlán FC.

“Creo que este torneo no me va a tocar de inicio. Fueron muchos meses los que estuve parado, perdí mucha condición física y ritmo de juego, se nota en los entrenamientos y en los juegos. Cuando entro trato de correr, apoyar a mis compañeros y crear alguna situación de gol, pero no me alcanza para los 90 minutos”, contó.

“Sí ha sido duro. Cuando llegué me imaginaba todo lindo porque trabajé bien en la pretemporada, hice goles en los amistosos y después vino la lesión. Es la más grave que he tenido en mi carrera. Uno trata de dejar lo feo atrás y enfocarse en lo que viene”, finalizó.