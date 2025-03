Afición explota con mantas contra Demichelis y Rayados: "Outfit sobra, falta futbol"

La afición de Rayados de Monterrey ha levantado la voz por la situación que vive el equipo, pues la reciente eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Vancouver Whitecaps fue la gota que derramó el vaso.

Los mensajes de la afición de Rayados

Con mantas, los aficionados regiomontanos se quejaron de la directiva, encabezada por José Antonio Noriega, del equipo y del cuerpo técnico, con contundentes mensajes escritos en las pancartas, que fueron colocadas en las instalaciones del equipo.

"Demichelis, 'outfit' sobra, falta futbol", "¿y las formas, Tato?", "directiva huev**s tibios", "jugadores, menos fama, más corazón", fueron algunos de los mensajes que la afición lanzó en las mantas.

Mantas contra el Tato, la directiva en general, los jugadores y Demichelis.



Se veía venir pic.twitter.com/FQneOORQvq — Absalon Rayado (@absalon78) March 15, 2025

Actualidad de Rayados

Además de la decepción en los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Conacacaf, Rayados no ha convencido a su afición por su rendimiento en liga, pues con 16 puntos son el noveno de la tabla, con cuatro victorias y empates, sumado a tres derrotas.

Una de las críticas más fuertes es que la inversión continua que el equipo recibe, no ha sido reflejada en la cancha, ya que no han podido avanzar en la Copa de Campeones y en Liga MX no han levantado títulos constantemente.

