Aficionado de Rayados denuncia que elementos de seguridad lo agredieron en el Estadio BBVA

El Estadio BBVA de Monterrey volvió a ser escenario de violencia en la Liga MX. Un aficionado de Rayados denunció en redes sociales que fue agredido por elementos de seguridad del inmueble durante el partido en el que su equipo cayó ante Xolos de Tijuana, lo que agudizó la crisis de resultados bajo el mando de Martín Demichelis.

En redes sociales circula un video donde se observa una pelea entre al menos cinco aficionados de Rayados en las primeras filas del estadio. Incluso, se puede ver la participación de una mujer en la trifulca, que ocurrió en los minutos finales del partido.

Sin embargo, este no fue el único incidente de la noche. Un seguidor regiomontano denunció haber sido víctima de agresiones por parte de un elemento de seguridad del estadio. "Fui agredido en el Estadio BBVA por el personal de seguridad del mismo estadio", publicó el afectado en redes sociales.

El testimonio del aficionado

Según el relato del seguidor, todo comenzó cuando intentaba realizar una entrevista en el estadio. "Para poner un poco de contexto… Yo estaba entrevistando como de costumbre y de repente llega alguien de seguridad con camisa blanca a decirle a quien me estaba ayudando con la grabación que no podía hacerse."

El afectado mencionó que, en cuestión de minutos, varios elementos de seguridad rodearon la escena. "Fácil eran unas cinco, seis o siete personas para atender un asunto realmente menor… Finalmente, me invitan a salir del estadio y veo que ya me estaban empujando. Dije 'ya vámonos', pero en ese momento uno de los elementos me somete del cuello y con el otro brazo me pasa por la espalda", relató.

La situación no escaló a mayores

El aficionado aseguró que la situación comenzó a escalar, pero otros integrantes del equipo de seguridad y algunos espectadores intervinieron para separarlos y evitar que el incidente pasara a mayores.

Este hecho vuelve a poner en el ojo del huracán la seguridad en el Estadio BBVA, el cual ha sido testigo de varios incidentes de violencia en los últimos torneos de la Liga MX. Las autoridades del club y del recinto aún no han emitido una postura oficial sobre este incidente.

