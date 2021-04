Aguirre: 'Tres puntos son buenos porque Cruz Azul y América comen aparte en esta Liga'

Rayados salió con vida del 'Infierno'. El conjunto de la Sultana del Norte derrotó a los Diablos y con ello siguen a la caza de los líderes Cruz Azul y América aunque el propio Javier Aguirre es consciente de que la desventaja con los equipos capitalinos ya es muy amplia.

“Los tres puntos son muy buenos porque Cruz Azul y América comen aparte en esta Liga, somos los demás los que peleamos por los puestos, el triunfo significó una semanita más en el tercer lugar. Hoy fue un trabajo muy arduo físicamente, de mucha exigencia, de un ida y vuelta sobre todo en la segunda parte", confirmó el Vasco.

El estratega reconoció que a pesar de la victoria no quedó del todo satisfecho con el accionar del partido ya que afirmó que la manera en que Toluca les convirtió el gol lo dejó insatosfecho.

"No quedo completamente satisfecho con el equipo, no me gustó cómo nos hicieron el gol. Ya no salimos de casa, tenemos tres partidos en casa y luego se nos viene Tigres. Sí falta regularidad y lo hemos acusado en otros partidos. Lo importante es llegar a la parte final, ahí hay que estar finos y bien", reonoció el timonel.

Sobre su regreso al Estadio Nemesio Diez, Aguirre destacó las adecuaciones que le realizaron al inmueble y que extrañó ver sus tribunas ocupadas por la icónica porra mexiquense.

"Es otro estadio, es una maravilla. Lástima, porque extrañé a la Perra Brava porque ellos le dan mucha vida al estadio", declaró Javier Aguirre.

