Así fue la presentación de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Este domingo 9 de febrero, Rayados de Monterrey presentó ante su afición al defensa español Sergio Ramos.

Bastante afición del equipo regiomontano se dio cita en el Gigante de Acero para poder ver al futbolista europeo.

IMAGO7

Principalmente, en este evento, Héctor Lara y Antonio Noriega, directores deportivos del club, tomaron los micrófonos para decir algunas palabras sobre este fichaje y también comentaron la calidad del plantel y la competitividad que se vive para obtener resultados positivos.

Luego de poner un video con sus mejores goles, jugadas, barridas y títulos conseguidos, Sergio Ramos desfiló por medio del campo, saludaba, sonreía y le daba la mano a los aficionados que ondeaban banderas a su lado.

Ramos se detuvo unos segundos para tomar el escudo del jersey de los Rayados y mostrarlo a toda la afición presente en señal de cariño y respeto. Asimismo, se tomó una foto con un coche de color blanco antes de tomar los micrófonos y declarar. Antes de que diera sus primeras palabras, los fanáticos corearon su nombre y levantaron gritos de apoyo al español.

IMAGO7

Primeras palabras de Ramos

El defensa afirmó que es un día emocionante y halagó a los seguidores de la Pandilla.

"Es un día muy emocionante, muy feliz, me habían hablado muy bien de la afición de Rayados, pero hasta que uno no lo vive no se da cuenta de la grandeza de este club.

"A mí siempre me ha gustado que me defina la gente por lo que hago dentro del campo, me han dicho que aquí la actitud no es algo que se negocia, hay que dejar los huevos ahí dentro”, comentó Ramos.

IMAGO7

Presentan a los demás refuerzos

Tras las palabras de los directivos, los refuerzos que llegaron para este torneo, fueron desfilando por la mitad de la cancha mientras a sus costados aficionados ondeaban banderas con el color del equipo. Así salieron los jugadores: José 'Plátano' Alvarado, Luis 'Hueso' Reyes, Ricardo 'Rica' Chávez, Carlos 'Titán' Salcedo, Nelson Deossa y por último el gran fichaje, Sergio Ramos.

