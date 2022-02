César Montes: 'No estoy de acuerdo en la manera de protestar, muchas veces se exceden'

Rayados terminó su participación en el Mundial de Clubes en la quinta posición, situación que no dejó nada contenta a la afición regia después de las altas expectativas que se habían generado en torno a la platilla, por lo que César Montes aseguró que los seguidores tiene derecho a manifestarse, pero lamentó las formas luego de que algunos usaran hieleras para expresarse.

"La gente está en su derecho de poder manifestarse, tenemos que trabajar más, ya lo dijo el entrenador también, trabajo y trabajo. Tratar de remediarlo en la liga, todos somos parte de esto, llevo seis años en mi carrera, he pasado muchos altibajos, he estado también abajo, me ha tocado sufrir.

"Están en su derecho de protestar, lo que si no estoy de acuerdo es en la manera de protestar, muchas veces se exceden, pero bueno, cada uno se manifiesta como quiere, pero nosotros lo tomamos como tal, tenemos que mejorar, lo único que tenemos que hacer es demostrar en el campo como lo hicimos en este encuentro", declaró Montes al finalizar el encuentro.

El Cachorro y sus compañeros dejarán atras la actuación en la justa mundialista y se enfocarán en la Liga MX.

"Era importantísimo ganar, sabemos que tenemos algo enfrente que es la liga y vamos a ir por ella. Lejos de estar sufriendo, porque no pude estar con mis compañeros, pero igual me siento partícipe de lo que sucedió estando de lejos solo me tocaba apoyar a mis compañeros por cuestiones extra cancha, qué más me hubiera gustado en la cancha el partido pasado, a última hora pude venir y aportar en este partido".

