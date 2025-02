Demichelis confirma debut de Sergio Ramos ante Atlético San Luis

El esperado debut de Sergio Ramos como jugador de los Rayados de Monterrey está confirmado así lo oficializó Martín Demichelis en conferencia de prensa, agregando que Lucas Ocampos ya estará disponible dentro de la Jornada 9.

“Sergio Ramos va a jugar desde el arranque. Lucas Ocampos también va estar convocado pero desde el banco de suplentes”, aseguró previo al duelo ante Atlético San Luis.

Sergio Ramos l CRÉDITO:IMAGO7

Sergio Ramos en condiciones para debutar

El estratega de los Rayados agregó que Sergio Ramos está completo para hacer de la partida ante Atlético San Luis en el Gigante de Acero.

“Lo fuimos viviendo día a día con sus sensaciones. Con un plan progresivo desde su llegada, consensuado con el jugador, la gente que lo rodea”, mencionó.

“Sergio no había parado de entrenar en lo físico, necesitaba trabajo de campo y nos ha sorprendido gratamente. Es por eso que hemos tomado juntos la decisión de que mañana inicie, se le ve con muchas ganas, con mucha ilusión”, confirmó.

Rayados l CRÉDITO:IMAGO7

La capitanía en Rayados

Respecto a la decisión de entregarle la capitanía a Ramos, el entrenador argentino explicó que la cinta es un símbolo, pero que en el equipo existen varios líderes. “El tema de la capitanía no me preocupa demasiado, hay líderes que caminan por el vestuario. Sergio, sin que lo diga, es uno de los mejores defensores de la historia y su personalidad de liderazgo lo lleva a ese lugar. Aunque no le demos la cinta, que sí se la vamos a dar, con el respeto más que merecido para Héctor Moreno y Canales, que no van a dejar de ser capitanes… Mañana será capitán Ramos”, afirmó.

Demichelis también dejó claro que el liderazgo no se limita a quien porte la cinta. “Estamos agradecidos. Mañana va a arrancar Ramos con la capitanía, pero después, en el vestuario, cuando Canales tenga que levantar la voz, lo hará sin problema porque es respetado”, añadió. La expectativa ahora está puesta en cómo se desempeñará Ramos en su primer partido en México, tras casi nueve meses de inactividad.

