Duvan Vergara en su presentación con Rayados: 'La presión en para los frijoles'

Duvan Vergara dejó claro que para él no existe la presión tras su llegada a Rayados y aseguró que buscará hacer su propia historia, tal y como lo hiciera su compatriota Dorlan Pabón.

"La presión es para los frijoles, así se dice en Colombia y la verdad que Dorlan fue el que me presentó a todos, me hizo sentir como en casa, la verdad es que no puedo sentir ninguna presión porque Dorlan hizo historia, pero Dorlan es él.

"Ahora está en Atlético Nacional, va a comenzar un nuevo reto y yo igual vengo a comenzar mi reto, espero hacer mi propia historia, con Dorlan hay que estar agradecido con él, pero vengo a hacer mi propia historia", declaró Vergara en su presentación.

| "Estoy muy contento y agradecido por este reto que se me presentó y voy a aprovechar la oportunidad al máximo." Duván Vergara

Estaban Andrada, por su parte, secundó a su nuevo compañero en Monterrey y destacó que no hay presión para afrontar el Apertura 2021.

"Presión tenía mi viejo cuanto tenía que buscar la comida para todos los chicos, yo me divierto dentro de la cacha y en ese sentido estamos tranquilos en todos los aspectos", comentó el portero argentino

