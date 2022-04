Erick Aguirre sobre Vucetich: ‘Me da confianza, me queda responderle con buenas acciones’

Víctor Manuel Vucetich regresará al Estadio Akron para enfrentar a Chivas, equipo al que dirigió antes de tomar las riendas del Monterrey.

Bajo las órdenes del Rey Midas, el Rebaño Sagrado volvió a una liguilla después de tres años y medio, pero aún así lo despidieron previo al Clásico Nacional del Apertura 2021.

No se reencontrará con Marcelo Michel Leaño, quien se quedó con su puesto, pues fue expulsado en el juego del fin de semana contra Toluca por reclamarle al árbitro.

Víctor Manuel Vucetich le pidió refuerzos a la directiva de Chivas y uno de ellos era Erick Aguirre, no le cumplieron el deseo, pero después de unos meses se encontraron en Monterrey.

“Me ha dado esa confianza. No me queda más que responderle con buenas actuaciones, conforme a lo que me pide”, contó el lateral de los Rayados en charla con RÉCORD.

Erick Aguirre alternó la posición en las primeras jornadas del Clausura 2022, pero se hizo de un puesto en el 11 titular tras la salida de Javier Aguirre.

“Yo me siento motivado, aprovechando las oportunidades que me están dando. Tengo participación partido tras partido. Estoy muy agradecido y tengo que demostrarlo con buenas actuaciones. Hay que seguir trabajando para que me sigan tomando en cuenta”, finalizó.

