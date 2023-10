Fernando Ortíz lamentó la derrota frente a América: 'Duele, pero debemos seguir'

"Duele, pero a seguir", fueron las palabras de Fernando Ortíz, quien reveló en conferencia de prensa que el propio André Jardine le comentó que la expulsión los favoreció y cambió el destino del juego.

"Lo que planeamos falló. Cuando hay una expulsión temprana si te cambia; imaginar que no nos metieron el gol, ni hubiera existido la expulsión, incluso el mismo entrenador de ellos me dijo que si no hubiera sido la expulsión hubiera sido un lindo partido, pero bueno, es aprendizaje y toca mejorar. Ya el martes que tendremos un nuevo partido en casa para revertir", comentó el Tano.

Sin embargo, el entrenador de La Pandilla reconoció que las Águilas hicieron un mejor partido y que el gol de vestidor cambió todo el plan de juego.

“El rival tuvo una mejor noche que nosotros. Tuvimos 15 minutos, después del primer gol tempranero, no lo esperábamos, después de la expulsión es otro partido, la afición no dejó de alentar a los jugadores ante la adversidad, se lo agradecemos y estamos en deuda con ellos, queremos darles mejores partidos”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ANDRÉ JARDINE TRAS GOLEAR A RAYADOS: 'SOÑAMOS EN GRANDE; EL TÍTULO ES EL PRIMER PASO'