Gallardo furioso por transmisión de goles de Rayados en su partido: 'Fue algo insólito'

Durante el partido entre River Plate e Inter de Milán por el Mundial de Clubes 2025, Marcelo Gallardo vivió un momento de indignación. Mientras su equipo disputaba un encuentro decisivo en el estadio Lumen Field de Seattle, las pantallas gigantes del recinto comenzaron a transmitir imágenes del triunfo de Monterrey frente al Urawa Red Diamonds.

Los goles del equipo mexicano aparecieron en directo ante jugadores y público, justo cuando el resultado de ese duelo influía directamente en las posibilidades de clasificación del conjunto argentino.

Gallardo no ocultó su enojo tras la eliminación de River, que cayó 2-0 ante el Inter. El resultado, sumado a la victoria de Monterrey, selló el destino del conjunto sudamericano. Pero lo que más molestó al entrenador no fue sólo la derrota, sino el hecho de que los goles rivales se transmitieran en tiempo real en el estadio donde se jugaba otro partido clave.

“Me pareció algo insólito. Me pareció no entender la esencia del juego, lo que significa tener que jugar un partido tan importante y que te muestren imágenes de otro partido... Lo tendrían que rever. No tendrías que mostrar imágenes de otro partido”, expresó con visible frustración en la conferencia de prensa posterior al partido.

Un golpe deportivo y emocional para River

River Plate fue superado por Inter de Milán con goles de Francesco Esposito y Alessandro Bastoni en la segunda mitad. El equipo argentino sufrió también las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, lo que complicó cualquier intento de reacción. Pero la carga emocional se vio aumentada por la presión externa de saber que Monterrey había marcado en su partido, un dato que los jugadores recibieron indirectamente al ver las imágenes en pantalla gigante, algo inusual en torneos de esta envergadura.

“Podría no haber modificado nada, pero no está bueno”, agregó Gallardo, insinuando que si bien el desenlace quizás no cambiaba, el ambiente generado por esos estímulos externos era, al menos, injusto.

Gallardo y una reflexión sobre el respeto al juego

Lo ocurrido en Seattle ha generado debate entre especialistas y medios. Algunos coinciden con Gallardo en que fue inapropiado mostrar las imágenes del otro partido en curso, dado que alteran la concentración y aumentan la ansiedad en jugadores que ya están disputando un duelo decisivo. Otros apuntan a la necesidad de protocolos más claros por parte de FIFA sobre el uso de pantallas en simultáneo durante partidos con definiciones cruzadas.

