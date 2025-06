Germán Berterame prefirió 'tomar una siesta' que ver la Final de la Champions; redes lo revientan

El pasado fin de semana estuvo repleto de futbol, y del más alto nivel. La Final de la Champions League reunió a miles de fanáticos del balompié, que pudieron presenciar el extraordinario despliegue físico y táctico del PSG ante Inter de Milán.

El conjunto italiano fue vapuleado por el galo, pero aún tiene una cita pendiente, el Mundial de Clubes. En dicha justa enfrentará a Rayados de Monterrey, club que tiene una deuda pendiente con su afición; por los últimos fracasos, tanto en liga como internacionalmente.

Berterame en juego | IMAGO7|

Germán Berterame, jugador de La Pandilla, fue cuestionado al salir de las instalaciones del club. La prensa se acercó a preguntarle sobre el desempeño del club Nerazzurri, por lo que Berterame respondió que prefirió dormir al ver el duelo de la Gran Final.

"La verdad vi el resultado, preferí dormir una siesta que mirar la Final. Pero después vi el resumen y sí, sí, la verdad es que es un partido que vamos a tener que disfrutarlo, obviamente con la mentalidad de querer ganar", comentó el jugador nacionalizado mexicano.

“Preferí dormir siesta que mirar la final (Champions)”.



-Germán Berterame al cuestionarle sobre el Inter de Milán, próximo rival de @Rayados en el Mundial de Clubes.



🎥 @VladimirGarciaG pic.twitter.com/Cfd35TvXVn — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) June 2, 2025

Redes estallan

En las redes sociales, varios usuarios expresaron su molestia hacia las declaraciones de Germán Berterame. Las principales quejas hacia el jugador, fueron por no 'tomarse en serio' su trabajo; ya que varios consideran dichos comentarios como una falta de profesionalismo del jugador de Rayados.

Críticas al jugador | Captura de pantalla: X|

Oye, a mí en mi trabajo, la contadora a veces me manda cursos en línea y yo los tengo que ver, para saber a qué me voy a enfrentar, para que el SAT no me agarra descuidado, ¿te imaginas si yo le contestara: "No lo vi porque preferí echarme una siesta", al siguiente día, ¡me corren!, se lee en uno de los comentarios.

Más críticas | Captura de pantalla: X|

