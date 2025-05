Domènec Torrent ‘minimiza’ a Rayados de Monterrey y no lo considera el reto más grande de su carrera

Domènec Torrent fue presentado oficialmente con Rayados de Monterrey, después de la destitución de Martín Demichelis. El entrenador catalán, destacó varios puntos de La Pandilla, sin embargo, una de sus declaraciones, fue la que más resonó por lo tajante que fue.

El exentrenador del Atlético de San Luis, fue cuestionado en la rueda de prensa, por el momento en que tomó las riendas de Rayados de Monterrey. El reportero, hizo un énfasis sobre los distintos compromisos que tiene el club regiomontano, como el Mundial de clubes y la Leagues Cup; además de estar en el marco de su 80 aniversario. Con todo lo anterior, el periodista le preguntó a Torrent si era el reto más 'desafiante' de su carrera, cosa que el español negó.

"Es un reto muy importante, desafiante, ilusionante y por eso estamos aquí, pero no, lo siento mucho, pero no es el reto más importante. Ahorita sí, porque estamos aquí y sólo nos vale ganar. Pero si miramos la trayectoria mía, de todos (cuerpo técnico), no es el reto más importante. Hemos trabajado en Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, Inglaterra y Turquía, la presión que hay en Flamengo puede ser más o igual que aquí”, mencionó Torrent.

El estratega ibérico, hizo énfasis en los clubes en los que ha dirigido; aunque también mencionó sus aventuras como asistente de Pep Guardiola. “Con sólo identificar dónde hemos estado, sabemos a qué venimos, pero Flamengo es un club grande, Barcelona, Bayern, Manchester City, nos tenemos que dar la vuelta por todo el mundo sabiendo que aparte del futbol mexicano que es bueno, hay más cosas.”

No está ‘impresionado’ con Ramos

Otra polémica declaración de Torrent, fue sobre el capitán de La Pandilla, Sergio Ramos. Para el estratega catalán, Ramos es un gran líder con una carrera extraordinaria, sin embargo, eso no sirve para su equipo; ya que enfatizó que todos comenzarán de cero con él.

