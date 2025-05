¿Pedrada de Torrent a Demichelis por Rayados?: "si no llegan los resultados no quisiera ser un lastre"

Rayados anunció ante la prensa a su nuevo entrenador, Domènec Torrent. El estratega ibérico, se mostró contento por su nuevo reto en la Sultana del Norte, sin embargo, también dejó un ‘recadito’ sobre su continuidad.

“No estamos aquí para estar un año, estamos aquí para estar cinco, pero para eso, tenemos que ganar cosas importantes. No queremos ser un lastre para la institución si no conseguimos objetivos”, mencionó el estratega catalán.

Presentación | MEXSPORT|

De igual forma, Torrente agregó que Rayados es un gran reto, y espera poder hacer algo trascendente con el club regiomontano. “Es un club que cuando me dicen ‘Rayados’ pienso en elegancia, un club elegante y de calidad. A partir de ahí, tenemos que convencer a todo mundo qué remen en la misma dirección para obtener resultados”.

El español, aterrizó en Monterrey después de un muy buen paso por Atlético San Luis, equipo con el que jugó una Liguilla. Torrent hizo del equipo potosino, un conjunto dinámico y con gran proyección al ataque, todo por sus grandes jugadores por los costados.

Presentación | MEXSPORT|

Ya lo buscaron antes

Torrent también agregó, que Rayados lo buscó hace un tiempo, específicamente cuando el español estuvo en la MLS.

“Rayados tiene una cosa que ustedes a la mejor no saben. Cuando yo estaba en New York (en la MLS) me vinieron a buscar y desde entonces empecé a mirar futbol mexicano por ellos, por Rayados. Todo el mundo sabe que son grandes, y que tienen un talento especial”, sentenció.

