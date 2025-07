¿Hace menos a Rayados? Karim Adeyemi, estrella del Borussia Dortmund, reveló no conocer al equipo mexicano

Previo a su enfrentamiento ante Rayados en los Octavos de Final del Mundial de Clubes, el delantero alemán Karim Adeyemi, estrella del Borussia Dortmund, sorprendió con unas declaraciones que encendieron la polémica.

En conferencia de prensa, el delantero alemán hizo menos a su rival, al comentar, "No conozco al equipo de Monterrey", encendiendo el partido de fase final previo al enfrentamiento.

Karim Adeyemi desconoce a Rayados y solo ubica a Sergio Ramos

Cuando fue cuestionado sobre su análisis del rival mexicano, Adeyemi fue tajante: “No he visto sus partidos, para ser sincero. No los conozco y no recuerdo sus nombres. El único jugador que conozco es Sergio Ramos y, para mí, da igual a quién nos enfrentemos”, afirmó.

El delantero también confesó saber poco sobre el futbol mexicano en general. Apenas logró mencionar a uno de los referentes históricos del Tri: “No sé su nombre, pero el portero mexicano lleva mucho tiempo allí. Veo el Mundial y lo veo jugar; creo que es un jugador importante para ellos”, refiriéndose a Guillermo “Memo” Ochoa.

En la cancha, Adeyemi respondió

A pesar del desconocimiento previo, Karim Adeyemi fue clave en la victoria del Borussia Dortmund sobre los Rayados. En el primer tiempo del encuentro, asistió en dos ocasiones a su compañero Serhou Guirassy, quien anotó los goles que le dieron la ventaja al club alemán.

Con la victoria ante Monterrey, el Borussia Dortmund avanzó a los Cuartos de Final del Mundial de Clubes, donde se medirá contra un rival mucho más conocido para Adeyemi, el Real Madrid.

