Javier Aguirre: 'Con todos mis equipos siempre he intentado ganar'

El Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina y Rayados de Monterrey afrontará su quinta participación en este certamen. Javier Aguirre, entrenador de 'La Pandilla', tiene clara la magnitud del reto.

Pese a las críticas que ha recibido por su gestión con los regiomontanos, el 'Vasco' mantiene confianza en sus capacidades y en su trayectoria. “Da la sensación de que yo estoy acostumbrado a equipos que pelean el descenso y que Monterrey es un equipote y que no puedo con él

Yo no tengo problema, con el equipo que sea, con la Selección que sea, he intentado ganar. Las etiquetas no las puedo ni cambiar ni poner”, dijo en entrevista con Fox Sports.

"YO NO TENGO PROBLEMA, CON EL EQUIPO QUE SEA HE INTENTADO GANAR" #LUP | 'Vasco' Aguirre respondió a los críticos que no lo ven capacitado para ser el DT de Rayados @alexblanco23, @GusMenFox, @dtAlex_Aguinaga, @Salimgol & @YayoDelaTorreM pic.twitter.com/woXeCcDkG0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 29, 2022

Rayados comenzará su participación el próximo sábado 5 de febrero, cuando enfrente al Al-Ahly de Egipto. En caso de vencer, se verá las caras con el Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores a quien Tigres venció en el Mundial del año pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: PARTIÓ RUMBO AL MUNDIAL DE CLUBES Y LA AFICIÓN DESPIDIÓ AL EQUIPO