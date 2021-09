Javier Aguirre reconoció malestar por el arbitraje en el Atlas vs Rayados

Javier Aguirre, técnico de Rayados, no pudo ocultar su molestia con la derrota que sufrió contra el Atlas, después de que la polémica arbitral de Óscar Macías se hiciera presente en el partido.

“Son jugadas rápidas que no ve nadie, el línea y el árbitro tienen que apoyarse en la tecnología, yo le pregunté a Poncho y no recuerda en el fragor de la batalla que le haya pegado en la mano, es para el análisis posterior de los árbitros. En el gol también, no sé si haya fuera de juego del 33 antes del gol, es una serie de circunstancias, son cosas de futbol”, declaró Aguirre.

"Al rival felicitarlo y quedan para la polémica las decisiones arbitrales, nunca hablo de ellos, en 47 años no lo he hecho, porque no es nada fácil, ahí lo dejo, a ver en qué termina la historia", mencionó.

Aguirre ya piensa en el próximo partido del Monterrey en donde enfrentará a Cruz Azul por la Concachampios, aunque no pudo ocultar su tristeza por perder ante los Rojinegros.

“Me voy muy golpeado y triste por la derrota, hay tiempo para reponernos. El jueves tenemos un partido importante, el domingo otro. Nos jumamos parte de la temporada en estos dos partidos, es una semana clave, decisiva y llegaremos todos fuertes para el jueves”, continuó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: HÉCTOR MORENO VOLVERÁ A JUGAR EN LA LIGA MX 14 AÑOS DESPUÉS