Javier Aguirre sobre Mundial de Clubes: 'Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca'

Rayados de Monterrey recibió un auténtico mazazo con la eliminación en contra del Al-Ahly de Egipto en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes.

La derrota caló hondo en el cuadro regiomontano, pero de acuerdo con Javier Aguirre es momento de dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. “Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando. No podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Además, el entrenador señaló que su recorrido en el futbol profesional lo ha curtido para este tipo de ambientes, ya que cuando la derrota se hace presente en el futbol hay que saber sortearla.

"Después de 45 años en el futbol profesional estás preparado para cualquier cosa, en cualquier momento en cualquier parte del mundo. Vivimos el día a día los que nos dedicamos a esto. Así es, no hay más"

