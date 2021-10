Javier Aguirre tras derrota vs Juárez: 'No estuvimos preparados para sostener el marcador'

Los Bravos de Juárez terminaron con una racha de cuatro victorias consecutivas de Rayados por lo que Javier Aguirre, técnico del Monterrey reconoció la superioridad de su rival en el encuentro.

"La primera parte en un abrir y cerrar de ojos nos dieron la vuelta, no estuvimos preparados para sostener el marcador, la segunda fue un querer y no poder, ellos se encerraron bien, no nos dieron oportunidad y cuando mejor estábamos llega el tercerdo de ellos", recordó Aguirre en conferencia de prensa.

El Vasco aseguró que su equipo no tuvo intensidad para competir, además de que felició al cuadro fronterizo.

"Felicito al rival, esto es de goles y no los pudimos hacer. Carecimos de intensidad en los duelos individuales, no estuvimos a la altura del juego", aseguró.

"Ahora mismo perdemos a seis, ocho jugadores, algo haremos por supuesto, tenemos que revisar lo que hicimos mal hoy, tenemos que ser humildes y autocríticos, ver hacia delante", puntualizó.

