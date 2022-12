Jesús Gallardo sobre jugar en Rayados: 'Es casi como un equipo europeo'

El jugador de Rayados, Jesús Gallardo, habló de lo bien que se siente jugando con el conjunto regiomontano y lo comparó con el futbol europeo.

En conferencia de prensa, el seleccionado nacional, habló tras su participación en el Mundial Qatar 2022 pero ahora con miras al Torneo Clausura 2023 de la Liga Mx.

"Estoy feliz de estar en Rayados, estar aquí es casi como un equipo europeo, tiene instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble aquí. Obviamente me gustaría en algún momento jugar en Europa, si no pasa no me quita el sueño… hay que disfrutar el momento, estar tranquilos y si llega la oportunidad, bienvenida sea, y si no felices de estar en una institución tan grande".

“Jugar en @Rayados es como jugar en Europa”, dice el lateral Jesús Gallardo. Así respondió Gallardo al cuestionamiento sobre si todavía tiene el sueño de emigrar al Viejo Continente. pic.twitter.com/hzwlsbRqZ7 — Érick González (@ERGonzalez18) December 14, 2022

Finalmente, Gallardo fue claro en decir que no duda que en México exista nivel para exportar futbolistas del máximo circuito al Viejo Continente.

