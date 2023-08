Jonathan Orozco afirma que Real Madrid lo buscó y una increíble razón lo alejó

En una entrevista reciente con Fernando Lozano en su canal de YouTube, Jonathan Orozco dejó boquiabiertos a los fanáticos del futbol al revelar una sorprendente historia sobre una oportunidad que tuvo para unirse al Real Madrid en sus años juveniles.

A la edad de 14 años, Orozco recibió una invitación del equipo Chuma Club para participar en un destacado torneo en Barcelona. Esta oportunidad única abrió las puertas a una posibilidad aún más asombrosa: unirse a las filas del Real Madrid.

“A mi tío le hablaron del Real Madrid, porque me pidieron mis datos, le dijeron que iba a estar becado, iba a tener dónde vivir y que mis tíos iban a vivir conmigo, les van a dar casa, trabajo, todo para que yo me fuera a jugar al Real Madrid, pero mi tío no supo qué hacer, les dijo que no, que yo ya tenía equipo y les colgó”., compartió Orozco en la entrevista.

Sin embargo, el destino de Orozco estuvo en manos de su tío, quien tenía la difícil tarea de tomar una decisión que marcaría el rumbo del joven futbolista. Su tío inicialmente consultó con la directiva de Rayados de Monterrey, pero se encontró con la respuesta de que si Orozco aceptaba la oferta del Real Madrid, quedaría fuera del equipo.

“Mi tío habló con la gente de Rayados, pero le dijeron que no y si me iba, quedaría fuera de Rayados, pero luego habló con Trini (Caballero) y le dijo que te ‘valga madre’, él va a tener dónde jugar, yo me encargo aquí que tenga un lugar”.

El torneo en Barcelona resultó ser un momento crucial en la vida de Orozco, ya que no solo demostró su habilidad en la portería, sino que también enfrentó a las fuerzas juveniles del Real Madrid en la final del torneo.

"Empatamos el primer partido contra el equipo Villacasas que eran las Fuerzas Básicas del Real Madrid. El equipo al que nos enfrentamos en la Final y también empatamos, nos fuimos a penales, paré dos penales y quedamos campeones", relató Orozco.

