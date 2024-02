¡Peculiar anécdota! Jonathan Orozco relató cómo decidió Miguel Herrera debutarlo con Rayados

Este viernes desde el Estadio BBVA, Jonathan Orozco, canterano y ex guardameta de los Rayados de Monterrey, hizo oficial su retiro de las canchas, debido a sus múltiples lesiones en la muñeca que le obligaron a pasar por el quirófano en más de una ocasión.

En la conferencia de prensa, el también conocido como ´Spider-Man´, recordó los momentos más importantes de su carrera, mencionando el día de su debut en el Estadio Tecnológico en 2005, de la mano de Miguel ´Piojo´ Herrera, quien le informó que debutaría apenas horas antes del partido.

“Mi debut fue muy importante, no lo esperaba, ni siquiera estaba en la alineación. Estábamos viendo a las reservas, me dijo ´¿Quieres jugar?´, yo pensando con las reservas. Me dijo ´Vete a cambiar porque vas a debutar´", compartió el guardameta.

"Le agradezco que haya sido en ese momento, porque si me lo hubiera dicho antes no hubiera dormido. Cambiaron la alineación y nunca se me va a olvidar ese 13 de agosto de 2005”, dijo el arquero, que debutó contra Atlas en el torneo Apertura 2005.

Orozco, quien es uno de los más queridos por parte de la afición de Rayados, hizo todos los procesos posibles con el club, llegando a la corta edad de 10 años. En su estadía con Monterrey, consiguió dos títulos de liga y el tricampeonato de la Concachampions.

