¡Se va un histórico de Rayados! Jonathan Orozco confirma su retiro de las canchas

Uno de los jugadores más queridos por la afición de Rayados, Jonathan Orozco, acaba de hacer oficial su retiro de las canchas este viernes en conferencia de prensa. El nacido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, confirmó que debido a las múltiples lesiones que sufrió en su muñeca lo orillaron a tomar esta difícil decisión.

“Me gustaría compartirles algo que también es importante, anunciarles mi retiro oficial de las canchas, por eso este homenaje. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mis viejos, mis tíos que me sacaron adelante, mi esposa, mis hijos que son mi motor. Todo lo que pude compartir, lograr en esta institución que es mi casa desde los 10 años hasta la fecha”, comentó.

Orozco recordó uno de los momentos más importantes de su carrera, su debut, gracias a Miguel Herrera en el Estadio Tecnológico. “Mi debut fue muy importante, no lo esperaba, ni siquiera estaba en la alineación. Me dijo ´¿Quieres jugar?´, yo pensando con las reservas".

"Me dijo ´Vete a cambiar porque vas a debutar´. Le agradezco que haya sido en ese momento porque si me lo hubiera dicho antes no hubiera dormido”, dijo el guardameta, quien por otra parte habló sobre la falta de convocatorias a Selección Mexicana a lo largo de su carrera.

“Realmente de mí no faltó nada, estaba haciendo las cosas bien, la camada de porteros era muy buena, desde Corona, Talavera, Ochoa, Michel en su momento. Había una camada muy fuerte y tal vez más grande y experimentada que yo. Antes no se volteaba tanto a ver los demás equipos”, aseguró el regiomontano.

