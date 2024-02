Leo Suárez sobre su supuesto problema de salud: "Estoy perfecto"

Está en óptimas condiciones. Leonardo Suárez dejó claro que los rumores sobre una lesión crónica son totalmente falsos, ya que el está disponible para jugar todos los minutos que se le requiera.

Después de haber concretado su fichaje con Los del Pedregal, Suárez fue señalado por presentar una lesión crónica en una de sus piernas, la cual no le estaría permitido disputar los 90 minutos; sin embargo, el atacante descartó que esto fuera cierto.

"Pueden preguntar en el club anterior donde estaba si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo de eso, yo vine para hacer revisación médica, si no, no estaría acá, estoy perfecto. Desde que llegué jugué el otro día en CU, jugué en Tigres, ahora jugué en Atlas, yo estoy perfecto" puntualizó el dorsal 32.

El argentino continuo hablando de este tema al mencionar que el puede asegurar que está en óptimas condiciones para jugar: "Se dicen muchas cosas ,pero de mi boca la verdad que yo puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que quiera el entrenador".

De esta forma, Leo Suárez podrá continuar sumando minutos con el cuadro universitario e incluso podría ser tomado en cuenta para formar parte del cuadro titular si así lo desea el director técnico Gustavo Lema.

