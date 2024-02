Tiago Volpi aclara el problema con aficionados de Toluca: “En ningún momento discutí”

Luego de perder una ventaja de 2-0 y quedar eliminados a manos del Herediano, los aficionados de Toluca que se hicieron presentes en el Nemesio Diez no dudaron en mostrar su descontento que el presente que vive el equipo y abuchearon a todos los jugadores y cuerpo técnico por tan dura derrota.

En redes sociales empezaron a circular varios vídeos desde las gradas del estadio en dónde se puede ver a Tiago Volpi hacer señas y decir algunas palabras a los aficionados que lo estaban abucheando, por lo que otros seguidores tomaron esto como una discusión entre el portero brasileño y la grada.

A través de su cuenta de Instagram el guardameta aclaró la situación y señaló que si bien se encontraba bastante molesto con la eliminación, nunca se enfrascó en ninguna discusión con la grada y mostró que él se acercó para regalar sus cuantas a una pequeña aficionada que se encontraba ahí.

"No voy a permitir que la gente hable de cosas que son verdad, en ningún momento discutí ni insulté, salgo molesto por la eliminación, así como otras veces, partidos que hemos perdido o empatado, salgo con la misma reacción, enojado, fastidiado, no entiendo por qué dicen que estaba enojado con la afición"

"En el calentamiento, había una niña en esa zona que me había pedido los guantes, le había pedido que se los regalaría, después de lo que pasó, voy caminando al vestidor, y me acuerdo de la niña de los guantes, voy a las gradas, me había quitado los guantes, los regalo y me voy al vestidor, no hubo discusión ni insulto, no voy a permitir que hablen cosas que no son verdad", declaró Volpi.

Por último, también compartió la foto de la niña con sus guantes en sus redes sociales para darle credibilidad a su historia y evitar mayores molestias de parte de los aficionados del Toluca.