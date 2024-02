Leo Suárez sobre el apoyo de la afición de Pumas: 'Yo voy a estar a muerte con ellos'

Les quiere regresar todo el cariño que le han dado. Leonardo Suárez confesó que desde su llegada a Pumas se ha sentido bastante querido por sus aficionados, por lo que buscará regresarles todo este cariño a lo grande con un campeonato.

En apenas 16 días con los del Pedregal, Suárez ha sido acogido de buena manera por los fanáticos del equipo a pesar de su pasado con el América. "La verdad estoy muy agradecido por cómo me trataron en mi primer partido en CU y nada como te dije estoy muy contento de poder estar acá", expresó el futbolista.

Respecto a estas muestras de apoyo que ha recibido el dorsal 32, este señaló que está agradecido con ellos y que va a estar a muerte con este Club: "Yo siempre voy a estar agradecido con la gente que me trata bien, con la gente que me da cariño y la verdad yo estoy agradecido con los dos equipos. Ahora como te dije, estoy muy agradecido con la de Pumas por cómo me trataron desde el primer día que llegué, el otro día en CU y decirles que yo voy a estar a muerte con ellos".

Sin embargo, coma Leo Suárez es consciente de que debe de ser recíproco con los hinchas auriazules, por lo que buscará regresarles todo lo que le han dado con un campeonato: "Desde el primer momento que llegué sentí el cariño y lo importante que me que me iban a hacer sentir en el equipo. Cuando hablé y me enseñaron el proyecto que tenían para mí me encantó, por eso estoy acá y voy a tratar de devolverles ese cariño que me dieron adentro de la cancha".

Para conseguir este objetivo, el futbolista universitario señaló que la actual plantilla cuenta con lo necesario para pelear y soñar con el campeonato: "Hay materia prima y buenos jugadores, el equipo es fuerte y está muy bien. Estamos trabajando para eso (pelear el campeonato), yo creo que hay equipo para pelear. Desde los torneos pasados Pumas siempre viene peleando mucho, estoy acá para poder aportar mi granito de arena y poder llegar lo más lejos posible y soñar con el campeonato".

