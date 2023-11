¿Le tendieron la cama a La Volpe en Rayados? Exjugador lo relató en una anécdota

En el futbol profesional exite la famosa expresión "tenderle la cama" al técnico, en alusión a cuando los jugadores de un equipo se ponen de acuerdo para provocar el despido de un estratega a partir de los malos resultados.

Por lo general, dichos casos no suelen demostrarse e incluso jugadores y directivos niegan que sea algo que ocurre. Sin embargo, recientemente un exjugador de Rayados de Monterrey reveló que una vez al interior del equipo regio sí llevaron a cabo estas prácticas cuando en el banquillo estaba Ricardo Antonio La Volpe.

Durante una charla con otros exfutbolistas de Rayados como Severo Meza, Luis Miguel Salvador, Aldo De Nigris y Juan de Dios Ibarra, William Paredes compartió que en una ocasión él fue "reprendido" en el vestidor por marcar el gol del empate ante Atlas, hace 15 años en el Clausura 2008, cuando ya había un problema entre Walter Eviti y La Volpe.

Paredes relató que él ingreso al campo con la ilusión de mostrarse y ganarse un puesto en el club y esa ambición lo llevó a marcar un golazo que dio el empate ante los rojinegros. Sin embargo, una vez concluido el juego, en el vestidor no todo fue felicitaciones.

"Algunos me felicitaron y me dijeron '¿Pero qué hiciste?'. Yo no entendía eso porque era novato y quería demostrar. Sin embargo, el grupo ya se sentía muy tenso, desde ese momento que estaba Egido Arévalo, De pinho", relató el exfutbolista.

Y precisó que estuvo muy bien su gol, "pero que a la vez ya no querían que estuviera el profe". Al final, La Volpe se marchó de Rayados en noviembre de 2008, al finalizar el Apertura 2008, con una marca de 12 victorias, 13 empates y 13 derrotas.

