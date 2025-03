Martín Demichelis asegura que no dará un paso al costado de Rayados

Martín Demichelis enfrentó los cuestionamientos tras la dura derrota de Rayados en casa y dejó en claro que no tiene intención de renunciar. En conferencia de prensa, el técnico argentino reconoció la frustración de la afición, pidió disculpas por el mal momento del equipo y aseguró que seguirán trabajando para mejorar. “No me voy a borrar en lo difícil. Quien me conoce sabe que no soy de esos. Déjenmela pelear”, afirmó con el estratega.

El entrenador destacó que, pese al mal resultado, el equipo ha demostrado que puede competir ante rivales de alto nivel y confía en que pueden revertir la situación. “Quedan cuatro partidos para tratar de escalar y meternos entre los primeros diez. Después, la Liguilla te permite competirle a cualquiera”, señaló, enfatizando que no todo está perdido en la campaña.

Sobre su continuidad, Demichelis fue claro en que no planea dar un paso al costado y que siente respaldo de la directiva y los jugadores. “No vinimos a competir solo por un torneo. No tengo contrato por tres meses, tenemos herramientas, unión y ganas de salir adelante”, afirmó. Además, reconoció que las últimas semanas han sido complicadas, pero aseguró que su compromiso con el club sigue intacto.

Finalmente, Demichelis quiso aclarar su postura sobre la relación con la afición, que abucheó cuando fue presentado previo al partido, asegurando que nunca ha tenido una mala actitud hacia ellos. “Estoy y estaré eternamente agradecido con esta institución y con la ciudad. Entiendo el descontento, pero esto se saca adelante entre todos”, concluyó. Ahora, el técnico y su equipo deberán enfocarse en los próximos partidos para intentar recomponer el camino y llegar en mejor forma a la fase final del torneo.

