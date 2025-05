Martín Demichelis ilusionado por contar con plantel completo para el Play-In ante Pumas

En conferencia de prensa previa al crucial duelo del domingo ante Pumas, donde Rayados buscará el pase a la liguilla, Martín Demichelis, técnico del Monterrey, abordó temas clave sobre su equipo. Con un ambiente de alta expectativa, el estratega argentino habló del estado de su plantel, desmintió rumores de conflictos internos y respondió a críticas sobre su trabajo, mostrando firmeza y confianza en su proyecto.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Sobre el estado de jugadores clave, Demichelis destacó: “Sergio Ramos, Oliver Torres, Sergio Canales, de lo cual Sergio Ramos está haciendo hasta lo imposible para estar el domingo, Oliver se va a entrenar hoy con el grupo y hay que ver cómo vemos a Sergio Canales que lleva dos entrenamientos muy buenos, así que su equilibrio, su semblante, su forma de haberse entrenado estos dos últimos días nos llena de ilusión”. Añadió que aún definirá los minutos que cada uno jugará, pero resaltó la armonía en el grupo.

Espera el regreso de sus figuras | IMAGO7

Ante rumores de que Sergio Canales estaría disgustado y buscando salir, Demichelis fue claro: “Si existiese una muy mala relación entre Sergio Canales y Martín Demichelis, yo apartaría al jugador para que no se entrenen con el grupo, no, absolutamente no pasa nada de eso”. Subrayó que habla con Canales como con todos, destacando su motivación por volver tras la lesión y el objetivo común de que “gane el Monterrey”.

Sobre la supuesta solicitud de jugadores de entrenar por separado, el técnico desafió: “Decime nombre y apellido y qué jugador no quería entrenar. No me digas que se dice, decime yo Javier (periodista), digo que tal jugador no quería entrenar”. Negó cualquier irregularidad, explicando que, lesionados como Oliver Torres, con dolor en el pubis, o Erick Aguirre han sido las únicas excepciones, pero el resto entrena unido.

Descartó un vesitdor dividido | IMAGO7

Responde a D’Onofrio

Las críticas de Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, sobre su forma de trabajar también fueron abordadas. Demichelis evitó la confrontación: “Me quedo con el Rodolfo D’Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares, dándome la bienvenida al club y dándome la despedida el día que me fui. Ahí están esos dos mensajes en mi WhatsApp, me los llevo a la tumba”. Prefirió destacar su dedicación, llegando a las instalaciones del club desde temprano y saliendo tarde.

Frente a especulaciones como la de Julen Lopetegui como posible reemplazo, Demichelis afirmó: “Me baso pura y exclusivamente en lo real, no en lo hipotético. Estoy francamente feliz en la posición en la que estoy”. Reconoció la presión de dirigir un club grande, pero insistió en enfocarse en mejorar diariamente para que el equipo sea protagonista.

Finalmente, el técnico cerró con optimismo: “Me gustaría que ellos sean honrados honestamente, con poder seguir avanzando y eso va a poner todo en la tranquilidad que nos merecemos”. Confía en que, con el esfuerzo de Canales, Ramos, Torres y el plantel, Rayados superará las adversidades y avanzará en la liguilla, dejando atrás rumores para centrarse en ganar el domingo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Posible 11 de Cruz Azul para la semifinal de vuelta ante Tigres en Concachampions