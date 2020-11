Mohamed tras eliminación: 'Soy el máximo responsable, es un fracaso'

El único responsable de que Rayados haya quedado eliminado es el técnico, así lo recalcó el propio Antonio Mohamed, quien aceptó que lo que ocurrió con su equipo fue un fracaso, pues deben pelear siempre por ser campeones.

“Para nosotros es un fracaso no pelear por el campeonato y está clarísimo que soy el máximo responsable de haber quedado eliminados, el análisis es muy poco, solo se puede explicar porque es futbol, de otra manera no se puede, no fuimos capaces de soportar la ventaja ni de incrementarla, en ese pecado llevamos la penitencia.

“Nos faltó manejo de partido y volvimos a pecar como en todo el año, erramos goles y el rival con poco nos hizo dos y en los penales ellos fueron mejores, es el resumen, fallamos en el momento justo y la responsabilidad es mía porque yo armé el equipo”, señaló.

En tanto, el ‘Turco’ dijo que en los próximos días se reunirá con la directiva para saber qué pasará con el futuro del equipo. Mientras, se lamentó por no haberse mantenido en el torneo y acabar eliminados en penaltis.

“Los penales son un momento psicológico y ellos llegaron mejor y decidieron mejor en esa situación, pero repito que esto es futbol y esto puede pasar, pero a nosotros no nos puede pasar, hay que hacer una autocrítica fuerte.

“Vendrán cosas mejores, ahora tendrán descanso y hablaremos con la directiva para ver qué es lo mejor para la institución porque la institución está por encima de las personas”, señaló.

