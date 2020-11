Carlos Adrián Morales: 'Hubo una mejora en Toluca cuando estuvimos al frente del equipo'

Toluca cayó con orgullo ante Tigres en el Repechaje, y es por ello que Carlos Adrián Morales aseguró que se marcha satisfecho por cómo culminó Toluca el semestre.

"Me deja un aprendizaje enorme, agradecido con el staff y los jugadores. Hubo una mejora cuando estuvimos al frente del equipo. Contento no, porque no me gusta perder, estoy satisfecho con el esfuerzo. Faltó para buscar el empate. No nos alcanzó, sabíamos que no iba a ser fácil", señaló Morales.

"Enfrentamos en un Repechaje a un gran rival, a un equipo que en los últimos 10 años han sido muy importantes, enfrentar a un técnico con más de mil partidos en Primera División no iba a ser fácil, pero si un privilegio. Estoy contento por todo eso, pero hay que seguir trabajando", añadió.

Por otra parte, aunque su gestión con los Diablos cuenta con números que lo acreditan como una opción postiva para entrenar a los choriceros, Morales sabe que su continuidad no está asegurada.

"La gente de pantalón largo tomará decisiones que serán muy respetables, yo estoy tranquilo ha sido una experiencia increíble, obviamente hay que seguir mejorando", apuntó

