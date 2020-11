Toluca: Hernán Cristante aseguró que no volverá a dirigir a los Diablos Rojos

Hernán Cristante aseguró que no volverá a dirigir a Toluca, a pesar del gran cariño que le tiene al equipo, ya que no logró cumplir con los objetivos que se le impusieron durante su más reciente estancia; sin embargo, destacó que no se trata de una desición fácil de tomar.

"No quiero volver a Toluca porque las sensaciones serían las mismas, uno está obligado como profesional a entregar lo mejor donde sea, pero me acerca tanto la parte senitmental que volvería a chocar en ciertas situaciones y esta vez con el aprendizaje que tuve y otras vivencias, el no es más fresco que nunca. Aunque decirle que no a la chica que quieres y que te gusta es difícil", declaró Cristante para TUDN.

Cristante se quedó con la espina clavada por no poder entregarle un título de Liga a los Escarlatas en su faceta como técnico y ni siquiera dirigir al Real Madrid le podría dar la satisfacción de salir Campeón con los Diablos Rojos.

“No pude lograr dejarle a Toluca algo más, porque salir campeón con Toluca, en este caso como técnico, para mí era el máximo, esa emoción no me la puede dar el que me digan que voy a dirigir a Real Madrid, porque es agradecimiento y deuda con el club y eso para mí era importante, pagar esa deuda a pesar de muchas cosas. Esa mochila para mí era muy pesada y lo dije, lo aclaré, quise pedirles disculpas a los árbitros de manera personal, no debí hacerlo a través de los medios”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPECHAJE: TIGRES Y TOLUCA SE MEDIRÁN POR EL PASE A LOS CUARTOS DE FINAL