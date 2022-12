Monterrey: Duván Vergara, listo para volver a las canchas tras superar su lesión

Monterrey recuperará a Duván Vergara luego de sufrir una lesión y estar alejado de las canchas por 10 meses. El jugador se dijo listo para arrancar el Torneo Clausura 2023.

El colombiano platicó con TUDN y afirmó que estaba cansado de no poder jugar y no poder estar en una cancha de futbol.

"Vamos de a poco, como le dije al profe, me encuentro muy bien, con mucha fuerza, y hay que ir ganando esa confianza que necesito, el profe me la está dando, la verdad estoy contento porque ya pasó lo más duro”, comentó Duván.

"La misma ilusión de cuando llegué, espero que las cosas se me den, no fue fácil lo que me tocó, una lesión, estuve 10 meses sin jugar y a mí lo que me gusta es jugar, divertirme en la cancha, veía la recuperación lejos, ahora la tengo cerca", argumentó el atacante.

