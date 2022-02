Pizarro sobre afición de Rayados: 'Me gusta que exijan, no pasa nada'

Rayados terminó en quinto lugar del Mundial de Clubes luego de derrotar al Al-Jazira, una posición que no esperaba la afición.

Y es que tras caer ante el Al-Ahly, las manifestaciones en contra del equipo comenzaron. Aunque para Rodolfo Pizarro, está bien que se les exija, pues sabe que tienen un gran plantel.

“Me gusta, está bien que exijan. No escuche ningún abucheo, me gusta que presionen. Es Monterrey, es una plaza difícil, sabemos del plantel que tenemos, sabemos que estamos exigidos, está bien que se manifiesten, me gusta que exijan, no pasa nada", mencionó a los medios tras conseguir el quinto lugar.

RODOLFO PIZARRO HABLÓ SOBRE LOS ABUCHEOS "No escuché ningún abucheo, me gusta que presionen, es Monterrey, sabemos que es una plaza difícil. Está bien que se manifiesten, está bien que exijan, no pasa nada" @santiago4kd pic.twitter.com/F8qoBmYu0M — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 9, 2022

Ahora, Monterrey volverá a nuestro país para encarar la Liga MX, donde marchan noveno con cinco puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA, EL EQUIPO MÁS MEDIÁTICO DE MÉXICO EN LA ÚLTIMA CONSULTA MITOFSKY