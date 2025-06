Prensa argentina menosprecia a Rayados y ve victoria fácil de River Plate en el Mundial de Clubes

De cara a la fecha dos del Mundial de Clubes, los equipos ya han comenzado a notar sus posibilidades y la labor que tendrán que hacer para poder avanzar a la fase de Octavos de Final. Tal es el caso de River y Rayados, equipos que conforman el Grupo E y que se enfrentan el fin de semana en el Estadio Rose Bowl.

La especulación sobre este partido ha crecido debido a dos variables; lo cerrado que está el Grupo E en cuanto a puntos y la rivalidad que se ha creado entre aficionados mexicanos y argentinos.

ARGENTINOS HACEN MENOS A MEXICANOS

Desde hace un tiempo, la rivalidad entre el fútbol argentino y el fútbol mexicano, ha tomado fuerza, pues entre aficiones y medios se han tirado indirectas en temas de clubes hasta de selecciones.

Ahora, a unos días de otro importante encuentro entre clubes, los medios argentinos han asegurado que River Plate puede derrotar fácilmente al cuadro de Monterrey, así como también, han demeritado el empate de Rayados ante el subcampeón de Europa, Inter de Milán.

Durante un programa de deportes, se debatió sobre la complejidad que podía significar Rayados y aunque unos dijeron que no se podía subestimar al cuadro del Norte, la mayoría no podía creer que existiera comparación entre los clubes y que no sentían amenaza por Monterrey.

“Como River no le va a ganar a Monterrey” “River sin sobresaltos gana el partido”, son uno de los comentarios que se escuchan.

¿CÓMO LLEGAN RAYOS Y RIVER A LA FECHA 2?

Mientras el club mexicano viene de empatar ante el Inter de Milán, los Millonarios lograron su primeros tres puntos tras vencer 3-1 al Urawa Red Diamonds de Japón.

Por ahora, River Plate marcha líder con tres puntos y una victoria ante Rayados lo colocaría en la siguiente fase del torneo. Monterrey, por otro lado, necesita ganar para pelear en la última fecha uno de los dos boletos.

