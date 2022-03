Rayados: Afición abucheó a Romo, Pizarro y Funes Mori vs América

Esta noche se enfrenta Rayados al América en el Estadio BBVA, siendo el primer partido del Clausura 2022 en el que ambas escuadras estrenan director técnico. La afición aplaudió y aclamó a Víctor Manuel Vucetich mientras que se dejaron ir en abucheos contra Luis Romo, Rodolfo Pizarro y Rogelio Funes Mori.

Los seguidores de La Pandilla no están muy contentos con su escuadra, pese a que ya salió el 'Vasco' Aguirre, hay algunos otros que permanecen y no han dado el ancho, por lo que hoy no dudaron en señalarlos durante la presentación del Once Inicial en el Gigante de Acero.

Hasta el momento, Rayados ocupa el lugar 15 de la tabla general y acumula un total de 7 unidades.

Tanto las Águilas como los norteños buscarán sacar los tres puntos para no terminar la Jornada 9 en el sótano de la Liga MX.

