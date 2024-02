Rayados disputará primer partido de Concachampions sin Berterame ni Brandon Vázquez

La nueva temporada de la Copa de Campeones de la CONCACAF está a la vuelta de la esquina, con partidos muy interesantes, como el enfrentamiento de los Rayados y Comunicaciones de Guatemala, encuentro que los mexicanos encararán con bajas importantes, sobre todo en su ataque.

Según la lista de jugadores disponibles que presentó Monterrey para su debut ante el conjunto guatemalteco, el 'Tano' Ortiz tendrá que plantear este compromiso sin dos de sus referentes, el primero es Germán Berterame, y el segundo, Brandon Vázquez, quien en poco tiempo se ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

Si bien Germán y Brandon no aparecen en la lista, no significa que vayan a perderse el torneo, ya que, así como informa la misma CONCACAF, los equipos que hayan registrado menos de 35 jugadores, podrán incorporar futbolistas adicionales, siempre y cuando sea 44 horas antes del partido y el registro no supere 35 jugadores.

Rayados debutará este 6 de febrero ante Comunicaciones FC en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, cancha que ya han visitado en el pasado, para ser más precisos, en la CONCACAF 2011-2012, cuando cayeron por la mínima en la capital guatemalteca.

