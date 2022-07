Rayados: Germán Berterame, oficialmente nuevo jugador de Monterrey

Por fin llegó. Este lunes los Rayados de Monterrey dieron a conocer que Germán Berterame es nuevo jugador del equipo para este Apertura 2022 y llega procedente del Atlético de San Luis.

Fue a través de redes sociales que el equipo dio a conocer a su nuevo jugador, mismo que ha jugado 90 partidos en la Liga MX y que se ha hecho presente en el marcador en 30 ocasiones.

“Bienvenido al Club de Futbol Monterrey Rayados, Germán Berterame. Juntos, estamos seguros de que Rayaremos la historia en Azul y Blanco. A sudar la camiseta y conquistar los objetivos”, escribieron los regiomontanos.

“Hola, soy Germán Berterame y soy Rayado”, expresó el nuevo futbolista de Monterrey. “Contento por cómo me recibieron, la verdad no me la esperaba, así que contento. Con ganas de conocer ya las instalaciones y con ganas de entrenar”, fueron las primeras palabras como jugador de Rayados.

“Son muchos jugadores de jerarquía (el plantel de Monterrey), de nombres, y yo soy uno que llega y que voy a aprender de ellos, me van a enseñar muchas cosas porque soy joven”, agregó.

| "Quiero salir campeón, ese es el objetivo, y siempre dar el máximo en todos los partidos. Ya quiero que llegue el día de pisar el Estadio”. @GermanBerte #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/6wG5NWSAmY — Rayados (@Rayados) July 4, 2022

Por último, Berterame señaló que llegó al equipo para salir campeón, además de que ya quiere jugar en el Gigante de Acero.

“Quiero salir campeón, ese es el objetivo, y siempre dar el máximo en todos los partidos. Ya quiero que llegue el día de pisar el estadio”, finalizó.

